Школьникам округа Пушкинский рассказали о способах борьбы со стрессом и вредными привычками

Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Городского округа Пушкинский встретились с учащимися Образовательного комплекса № 5.

В ходе мероприятия школьникам рассказали, как преодолеть стресс и укрепить психическое здоровье. В подростковом возрасте сохраняется высокий риск того, что молодые люди могут пробовать уходить от проблем при помощи алкогольных напитков и никотина. Специалисты объяснили, к каким проблемам приводит столь пагубный выбор.

Старшеклассники проявляли активность во время встречи. Они задавали множество вопросов. Например, как победить вредные привычки, как бороться со стрессовыми ситуациями. Ребята получили подробные ответы. Например, бороться с вредными привычками важно поэтапно. Сначала понять, при каких условиях проявляется проблема, что происходит во время определенных действий. Так, привычка грызть ногти может помогать расслабляться.

Определив проблему, рекомендовано менять вредную привычку на полезную. Желание грызть ногти можно заменить дыхательной гимнастикой.

«Важно, что подобные мероприятия помогают формировать у подростков ответственное отношение к своему здоровью и учат искать здоровые способы справляться с трудными ситуациями», — отметили спикеры.

Ранее подобную встречу провели в Образовательном комплексе № 7.