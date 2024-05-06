Школьникам Подмосковья расскажут о правилах безопасных покупок в интернете в рамках «Цифрового ликбеза»

Эксперты Авито в новом сезоне «Цифрового ликбеза» расскажут подмосковным школьникам о правилах безопасных покупок и публикации объявлений в интернете в рамках урока, который будет включать в себя видеоролики и методические материалы по темам: «Как безопасно совершать покупки», «Правила публикаций». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В частности, школьники узнают о том, как выбрать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку и не только. Видеоролики и методические материалы будут размещаться здесь. Отметим, что «Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.

*Возрастное ограничение 6+