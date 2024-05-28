Школьникам в Барнауле вручили грамоты с гербом Украины

Барнаульских школьников наградили за хорошую учебу грамотами с госсимволикой Украины. Как пишет «Интерфакс», все что выдали детям в скором времени заменят на российское.

По данным СМИ, в скандал попала школа №49 в Барнауле. Детей приставили к награде за успехи в учебе и активное участие в жизни учреждения. Документы об отличии выдали ученикам 3 «А» класса. Однако на награде был подозрительный трезубец и желто-голубое оформление. Информация быстро дошла до компетентных воспитательных органов.

Руководство школы подтвердило, что подписывало грамоты, не обратив внимания на оформление. Идею дизайна предложил один из родителей учащегося этого класса. Врученные грамоты попросили вернуть и принесли извинения родителям: в скором времени их изменят на российские.

Ситуация находится на контроле в комитете по образованию Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Перми хулиган избил школьника кастетом.