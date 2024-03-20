Школьники Балашихи отправили гумпомощь участникам СВО

Ученики школ городского округа Балашиха отправили бойцам тысячи писем, угощения и маскировочные сети. Гуманитарную помощь собирали в рамках акции «Неделя добрых дел», которая длилась в Подмосковье с 11 по 15 марта.

В важной акции участвовали 40 школ. Ученики посвятили целую масленичную неделю на создание угощений, плетение маскировочных сетей, а также написание писем со словами поддержки. Из Балашихи благодаря школьникам выслали 430 пряников, 50 маскировочных сетей и 3729 писем.

«Спасибо организаторам акции, нашим учащимся и педагогам! Вместе победим», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

«Неделя добрых дел» помогает объединить школьников вокруг волонтерской помощи и взаимовыручки. Вместе с участниками «Активного долголетия» они пекли блины, расписывали пряники и печенья, плели сети, рисовали открытки и писали письма. Помощь при этом оказывают не только бойцам СВО, но и поддерживают «Активное долголетие».