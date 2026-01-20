Школьники Балашихи поддерживают участников СВО

Патриотический проект по поддержке участников специальной военной операции стартовал в Балашихе. Его инициаторами выступили руководитель Комитета семей воинов Отечества округа Ольга Бортновская и педагог школы № 8 для обучающихся с ОВЗ Лилия Гордиенко.

Благодаря переданной в дар современной сушильной машине педагоги и ученики школы организовали заготовку натуральных продуктов длительного хранения для отправки в зону проведения спецоперации. В рамках проекта дети под руководством технолога и учителей нарезают и сушат овощи. Полученные заготовки используются для приготовления витаминных супов для военнослужащих.

Из сушеных фруктов формируются индивидуальные пайки. Такой перекус бойцы могут брать с собой во время выполнения боевых задач.

«Для нас это не просто урок технологии, а урок человечности и настоящей поддержки. Ребята видят, как их собственный труд превращается в реальную помощь нашим защитникам. Они с большим желанием участвуют в нарезке, следят за процессом сушки и упаковывают готовые наборы», – отметила Ольга Бортновская.

Проект способствует формированию у подрастающего поколения чувства сопричастности, ответственности и патриотизма. Каждый такой сушеный паек – это частичка заботы и тепла из дома, которую особенно ценят бойцы на передовой.