Школьники блеснули знаниями на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в Серпухове

Мероприятие состоялось в Серпухове 25 октября. Детей проверили теоретическими и практическими заданиями, где требовалось проявить знания как по предмету, так и по связанным областям.

В олимпиаду включили четыре направления: «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника» и «Информационная безопасность». К каждому из них школьники отнеслись серьезно, а где-то проявили смекалку и креатив.

Школьники остались в восторге от олимпиады, где смогли проверить себя, настроиться на выбор профессии и интеллектуально провести время. Они с нетерпением ждут результатов, которые должны в скором времени появиться на сайте Учебно-методического центра Серпухова.