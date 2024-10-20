Школьники Большого Серпухова встретились с подполковником РВСН Кравцовым

Встреча вышла информативной. Подполковник детально разъяснил школьникам, что требуется для поступления в академию, какие функционируют факультеты на базе учебного заведения, какие дисциплины считаются приоритетными. Евгений Викторович обратил внимание на важность высокой физической подготовки и набора необходимого количества баллов по специализированным предметам. После лекции подполковник подробно ответил на все вопросы учащихся.

Евгений Викторович уделил также особенное внимание теме дисциплины. В ходе беседы он процитировал слова русского полководца А.В. Суворова и напомнил об известных генералиссимусах России. Школьники, которые в будущем намерены стать военнослужащими, были приглашены на индивидуальную встречу. Ребятам предоставили информацию, которая позволяет более глубоко понять значение профессии и предъявленные к ней требования.