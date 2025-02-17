Школьники Дубны в Музее истории создания крылатых ракет встретились с Героем СССР

Ребята нашли ответы на многие вопросы. Например, как расшифровываются названия самолетов Ту и МиГ или же, почему процесс создания турбодвигателя соизмерим с разработкой ядерной бомбы. Что еще намного интереснее, какое отношение к этим загадкам имеет Дубна. В Музее истории создания крылатых ракет, аналога которого в Подмосковье нет, школьникам раскрыли все секреты.

Так, ребятам рассказали о вкладе наукограда в обеспечение защиты России, об истории АО «ГосМКБ «Радуга» и АО «Дубненский машиностроительный завод». Но самое главное, о чем узнали школьники, — это судьбы выдающихся людей, которые посвятили свою трудовую деятельность развитию предприятий.

«Мечта сбылась, тут просто поразительный музей. Я очень сильно горжусь земляками, которые все это делали и делают», — призналась жительница г. о. Дубна Майя Емельяненко.

На экскурсии в Музее школьники оказались по приглашению главы Дубны. Максим Тихомиров познакомился с юными жителями муниципалитета на церемонии вручения паспортов.

«Во время нашей предыдущей встречи ребята признались, что не были на экспозиции, но очень хотели попасть сюда. Специально для них, экскурсию посетил и легенда авиации, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Уверен, после такой экскурсии каждый из них еще больше гордится Дубной, ее жителями и их достижениями!» — отметил глава Дубны Максим Тихомиров

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Экскурсия получилась уникальной. Юные дубненцы познакомились с легендарным летчиком-испытателем, Героем Советского Союза Владимиром Кондауровым, которому в музее посвящен отдельный стенд.

«В этом музее мне очень нравится тем, что здесь много информации по авиационному вооружению. Есть образцы, участником испытаний которых я был, когда служил. Например, ракета ХА-58, я помню, крайние испытания были на МиГ-25, уничтожения наземных РЛС, с высоты 20 км», — рассказал Герой Советского Союза Владимир Кондауров.

Музей Дубны готов раскрыть многие секреты для всех желающих. Организация работает во все дни, кроме понедельника. Гостями музея становятся не только дубненцы, но и жители других регионов России.