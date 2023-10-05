Школьники Электростали поблагодарили педагогов за труд

У каждого из нас в жизни был педагог, который внес существенный вклад в наше образование и становление. Сказать искреннее спасибо- цель всероссийской акции «Благодарю», прошедшей во многих городах страны. В том числе и в Электростали.

Помимо традиционных поздравлений, юноши и девушки Электростали по инициативе представителей местного отделения всероссийского общества Движение Первых и при поддержке Управления образования и Управления по культуре и делам молодежи решили подарить своим педагогам живую открытку. Для этого 450 школьников выстроились в парке «Авангард» так, что получился Пеликан. А он, как известно является символом наставничества и самого Года педагога, который сейчас проходит в России.

Акцию ребята провели также в рамках проекта общественных перфомансов «Пиксель».