Школьники Г.о. Пушкинский хотят бесплатно путешествовать на каникулах в рамках нового проекта

Коллектив Центра образования № 1 в подмосковном Красноармейске рассказал, как объединение нескольких школ и детских садов позволило центру войти в «зеленую зону» регионального рейтинга.

«Зеленая зона» позволяет учащимся участвовать в различных престижных проектах. Центр образования № 1 объединил в себе две школы и четыре детских сада. Педагоги смогли мотивировать ребят на успех и активность.

«Объединение произошло в августе 2023 года. Соответственно учитывались общие показатели. Мы попали в «зеленую зону» благодаря результативности наших педагогов и учеников. Это участие во всероссийских и региональных олимпиадах, за что большая благодарность нашим ученикам. Это результаты Единого государственного экзамена. Это участие во всероссийских образовательных проектах. С 2024 года мы вошли в проект «Цифровой класс». По этому проекту учатся 10-й и 11-й классы. У нас хорошие результаты по техническим и художественным конкурсам», — рассказала завуч по учебно-воспитательной работе Надежда Мякишева.

Надежда Мякишева отметила, что в школе уделяют особенное значение патриотическому воспитанию ребят. Учителя Ирина Морозюк и Елена Волчкова занимаются с детьми, используя различные методы. Они стали победителями конкурса по музейной педагогике.

Специалист уточнила, что всегда стоит стремиться к совершенствованию. В настоящее время в школе поставили цель — стать участником образовательного проекта «Умные каникулы». Это позволит школьникам бесплатно знакомиться с другими городами в рамках экскурсионных туров. С нынешнего учебного года у школы появился фирменный знак.

Здание образовательного центра — это два корпуса, в каждом из которых открыты кабинеты образовательного центра «Точка роста». В новом учебном году к занятиям приступили 1074 школьника. Педагоги проводят занимательные уроки химии и физики, разрабатывают уникальные методики изучения дисциплин.