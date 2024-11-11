Школьники Г.о. Пушкинский написали «Большой этнографический диктант» на высокий балл

Мероприятие позволяет его участникам ознакомиться с культурой народов, которые проживают на территории России. Кроме того, акция направлена на оценку общего уровня этнокультурной грамотности. Лозунгом акции в 2024 году стал девиз «Народов много – страна одна!».

В акции приняли участие 26 учащихся школ из города Красноармейска в возрасте от 13 до 17 лет. Ребятам выделили на выполнение задания 45 минут. Максимальный балл — 100 баллов. Средний балл юных жителей муниципалитета – 75 баллов.

Правильные ответы разместят до 13 ноября на сайте Этнографического диктанта, чтобы участники акции могли узнать свои ошибки.