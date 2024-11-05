Школьники г.о. Серпухов поучаствовали в интеллектуальной игре «Колесо истории»

В Пролетарской школе городского округа Серпухов увлекательно прошла интеллектуальная игра «Колесо истории». Участники из педагогического класса смогли проявить эрудицию, а также узнать больше о фольклоре и богатстве национальных традиций России.

Дети поделились на команды и общими усилиями работали над поиском ответов. Вопросы задавались непростые: участникам предстояло вспомнить ключевые события, отдельных выдающихся личностей, культурные и другие достижения. Кроме того, на игре вспоминали историю Дня народного единства.

Серпуховских школьников по-настоящему «закрутило» в «Колесе истории». Они активно проходили задания, общались и демонстрировали дух настоящего русского единства. Главное, что все получили приятные впечатления и важные знания.

