Школьники городского округа Кашира стали «Орлятами России»

Младшеклассники из городского округа Кашира присоединились к «Орлятам России». Торжественная церемония посвящения в «орлята» состоялась в каширской школе № 9.

Вместе с ребятами участие в торжестве приняли учителя, а также активисты отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в городском округе Кашира.

Напомним, «Орлята России» — это уникальный проект, который связывает неравнодушных людей разных поколений. Кроме того, у «орлят» есть свои правила. О них новичкам так же напомнили: ведь ребятам нужно будет ориентироваться на законы объединения. Затем представители «Движения Первых» торжественно повязали «орлятам» галстуки.

«Поздравляем всех ребят со вступлением в «Орлята России!», - отметили в администрации городского округа Кашира.

Эта праздничная встреча наверняка запомнится всем участникам.