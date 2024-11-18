Школьники Городского округа Пушкинский приняли участие в муниципальном проекте «Старт в профессию», в рамках которого они получат свидетельство о профессии государственного образца.

Участниками проекта становятся школьники в возрасте от 14 лет. Ребятам предлагают на протяжении 2024-2025 учебного года на базе «МЦК — Техникум им. С. П. Королева» пройти обучение по специальностям: оператор беспилотников, кондитер, повар, рабочий зеленого хозяйства, швея. По завершению обучения школьники получают свидетельство о профессии государственного образца.

Занятия предполагают лекционную и практическую часть. Например, на занятиях поваров и кондитеров юных жителей Г.о. Пушкинский научат различным способам обработки продуктов, в частности, нарезке, варке и жарке. Кондитерам расскажут об особенностях теста, рецептах приготовления различных кремов и основ декорирования.

Занятия проходят под руководством опытных наставников.