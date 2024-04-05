Школьники Городского округа Пушкинского посетили производственные экскурсии

Школьники Городского округа Пушкинского в рамках муниципального проекта «Семь шагов к профессии» приняли участие в нескольких производственных экскурсиях, где узнали об особенностях взращивания витаминизированной микрозелени, об изготовлении пластиковой посуды и шитье детской одежды.

О работе фермеров подростки узнали в рамках экскурсии на ферме по выращиванию микрозелени в Пушкино. Ребятам рассказали, какими полезными веществами можно наполнить свой организм при употреблении в пищу молодой ботвы.

На ткацком производстве школьники познакомились с историей развития мануфактуры. Сотрудники рассказали им об особенностях строения ткацкого станка и о различиях между разными видами тканей.

Школьники посетили завод по производству бумажной и пластиковой посуды, расположенный в Ивантеевке. На предприятии они наблюдали за каждым из этапов производства контейнеров и пакетов, крышек и оберток, пищевой упаковки.

Производственные экскурсии расширяют кругозор ребят. Они позволяют познакомиться с различными специальностями, оценить их преимущества и недостатки, узнать о престижности современного производства.