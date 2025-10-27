Школьники и пенсионеры Озер объединились для сбора 14-го грузовика с помощью бойцам СВО

Активисты Озерского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» готовят к отправке в зону специальной военной операции уже 14-й грузовик с помощью. Старшему поколению помогали инициативные школьники, которые решили порадовать защитников полезными угощениями.

В набор для военнослужащих включили маскировочные сети, окопные свечи, теплые носки, нижнее белье и домашние заготовки — все изделия изготовлены вручную пенсионерами и местными жителями, включая детей. К народной инициативе подключились учащиеся местной школы в селе Горы. Школьники предложили высушить яблоки из собственного сада для отправки военнослужащим, а также помогали пенсионерам в плетении сетей.

Председатель отделения Валентина Никифорова, мать действующего офицера, координирует эту работу с гумпмощью с первых дней СВО. С тех пор силами волонтеров было создано около трех тысяч окопных свечей, тысяча пар носков, столько же комплектов белья и километры маскировочных сетей.

Отмечается, что отправка очередного собранного груза в зону спецоперации запланирована на последние числа октября.