Школьники и студенты из Мытищ встретились с участниками специальной военной операции
Фото: [Валерия Исаева]
В рамках патриотического проекта «Герои. Истории, которых нет в книгах» в Молодежном центре «Импульс» в Мытищах прошла встреча школьников с участниками СВО. Гости поделились собственными историями из военной жизни и ответили на вопросы ребят.
В стенах центра прошла беседа с бойцом штурмового подразделения и корректировщиком артиллерийского огня, оператором БПЛА. Оба гостя поделились своими историями и рассказали о буднях на передовой. А затем ученики школ и колледжей могли задать интересующие вопросы: как преодолевают страх, о чем мечтают и что помогает сохранить веру.
«На самом деле, я очень горд, что сегодняшние вопросы от детей были довольно серьезные и по существу. Звучали вопросы, которые мне, как взрослому человеку, не сразу пришли бы в голову. Видно, что ребята пришли на встречу с бойцами подготовленными», — отметил преподаватель истории школы № 27 Владимир Киселев.
Мероприятие завершилось торжественным вручением памятных подарков от волонтеров центра «Импульс» и благодарственных грамот.