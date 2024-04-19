Школьники и студенты из Мытищ встретились с участниками специальной военной операции

«На самом деле, я очень горд, что сегодняшние вопросы от детей были довольно серьезные и по существу. Звучали вопросы, которые мне, как взрослому человеку, не сразу пришли бы в голову. Видно, что ребята пришли на встречу с бойцами подготовленными», — отметил преподаватель истории школы № 27 Владимир Киселев.