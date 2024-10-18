Школьники и студенты из Серпухова посетили ведущий научный центр РФ

Учащиеся общеобразовательной школы и студенты «Губернского колледжа» из Серпухова посетили с экскурсией Институт физики высоких энергий, расположенный в городе Протвино.

Мероприятие состоялось в рамках Единого дня открытых дверей кластеров «Профессионалитет». НИЦ Курчатовский институт – ИФВЭ выступает партнером колледжа. На экскурсии ребятам продемонстрировали современное оборудование и роботизированные станки, с которыми более детально они могут познакомиться во время обучения в колледже. Кроме того, им рассказали об особенностях обслуживания и эксплуатации инновационной техники.

В роли экскурсоводов также выступали студенты колледжа. Школьники не скрывали интереса, который у них вызывала работа сотрудников института. Они задавали различные вопросы, на которые получали информативные ответы.

В 2025 году колледж в связи с востребованностью на рынке труда открывает новую специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)». Выпускников 9-11 классов приглашают стать студентами учебного заведения. Ребята получат квалификацию «техник» и смогут трудоустроиться на одном из ведущих отечественных предприятий.