Школьники и студенты колледжей Подмосковья могут пройти опрос об идеальной вакансии

Опрос об идеальной вакансии для подработки для школьников и студентов колледжей запущен Уполномоченным по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой.

Отмечается, что аппарат подмосковного детского правозащитника уже не первый год мониторит ситуацию с трудоустройством подростков в регионе. Анализ показал, что старшеклассники не в полной мере удовлетворены предлагаемыми им вакансиями.

«Я часто общаюсь с подростками и вместе с коллегами уже не первый год анализирую рынок труда. Мы пришли к выводу, что многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает предлагаемая зарплата, другим доступные для школьников вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», — пояснила Мишонова.

Она подчеркнула, что для того, чтобы вести диалог с представителями бизнеса, которые готовы брать на работу и стажировку молодежь, надо лучше понимать интересы детей: что им сейчас интересно, чем они хотят, а главное, могут, заниматься, как видят идеальную для себя подработку.