Школьники и студенты с начала сентября совершили более 926 тысяч поездок в автобусах «Мострансавто»

Школьники и студенты Подмосковья с начала сентября совершили более 926 тысяч поездок в автобусах АО «Мострансавто». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым востребованным маршрутом у учащихся стал №22, следующий от станции «Пушкино» до Ивантеевки. На втором месте маршрут №2 «Вокзал — Ларино», на третьем — №20, который следует от Электростали до Ногинска. На указанных маршрутах с начала месяца было совершено 10 тысяч, 8,7 тысячи и 8,6 тысячи поездок соответственно.

Оплатить проезд в автобусе школьники и студенты могут картой «Стрелка». Для учащихся действуют специальные тарифы, а скидки составляют от 50% до 99%.