Школьники и учителя Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской ИИ-неделе

В октябре пройдет Всероссийская неделя искусственного интеллекта, которая включает в себя серию образовательных мероприятий, в которых могут принять участие учащихся 5–11-х классов, а также учителя. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что цель данного проекта заключается в популяризации темы искусственного интеллекта, стимулировании интереса и практических навыков у учащихся, а также в повышении профессиональных компетенций руководителей и педагогов в области ИИ.

На онлайн-мероприятии можно научиться решать учебные задачи с помощью искусственного интеллекта. Например, для педагогов подготовлены сценарии уроков с доступом к учебным и методическим материалам для занятий по ИИ, а также вводный онлайн-курс, на котором расскажут, как применять отечественные разработки в области ИИ для экономии времени на подготовку к урокам.

Примечательно, что участие во Всероссийской ИИ-неделе бесплатное, а ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.