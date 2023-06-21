Школьники Ингушетии не смогли полностью сдать ЕГЭ по информатике из-за того, что на ПК истекла пробная версия Excel

Ингушские выпускники не смогли полностью сдать единый госэкзамен по информатике из-за того, что на компьютерах истекла пробная версия программы для работы с электронными таблицами Excel. Об этом сообщила Baza.

Инцидент произошел 19 июня в школе №4 Назрани. Одна часть экзамена предполагала сдачу через ПК, а именно – с использованием Excel. Когда ученики начали открывать документ, программа отказалась предоставить доступ к его редактированию, так как на компьютерах истекла пробная версия, а лицензии попросту не было.

По информации Baza, в Министерстве образования школьникам и их родителям порекомендовали написать жалобу и заявление на пересдачу. В школе, где произошел инцидент, не считают эту ситуацию страшной, так как восстановить доступ к Excel удалось за две-три минуты.

Как отмечает Baza, проблемы с ПК в указанной школе были и раньше. Одна из них – нехватка ПК. Также по информации источника, в школу заранее привезли компьютеры из других образовательных учреждений. Проверить их перед экзаменом не успели.

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