Школьники Ивантеевки стали лучшими на региональном чемпионате по оказанию первой помощи

Активисты первичного отделения «Движение первых» «Образовательного центра № 5» Ивантеевки Городского округа Пушкинский заняли первое место в региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Школьники округа успешно прошли все три этапа соревнований: «Тестирование», «Случай на улице» и «Случай на спортивной площадке».

Чемпионат прошел в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». В нём приняли участие более 250 школьников со всей области.