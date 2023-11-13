Школьники Ивантеевки стали лучшими на региональном чемпионате по оказанию первой помощи
Фото: [пресс-служба администрации Пушкино]
Активисты первичного отделения «Движение первых» «Образовательного центра № 5» Ивантеевки Городского округа Пушкинский заняли первое место в региональном чемпионате по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Школьники округа успешно прошли все три этапа соревнований: «Тестирование», «Случай на улице» и «Случай на спортивной площадке».
Чемпионат прошел в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь». В нём приняли участие более 250 школьников со всей области.