Детям можно забрать любую игрушку: живой музей в Раменском встречает гостей подарками и рассказами

Дом-музей — это не просто собрание исторических артефактов, а живое пространство в стенах дома, где до сих пор проживают прямые потомки святого. Детям здесь дозволено выбрать с елки любую приглянувшуюся игрушку и забрать ее с собой. Так продолжается семейный обычай, который когда-то установил сам отец Александр. В этих же стенах можно увидеть трогательный рождественский вертеп, с любовью созданный руками одной из местных прихожанок.

Проводником по музею служит правнучка святого Дарья Фомичева. Она делится историей своей семьи: о том, как ее прадед служил в местной церкви, воспитывал десятерых детей, сохранял твердую веру в тяжелые 1930-е годы и в итоге принял мученическую смерть за свои убеждения.

Оживляет стены музея не только экскурсовод, но и лапки Ешки. Этот пушистый хранитель самым неожиданным образом связывает эпохи, показывая, что основа любой истории — вневременные чувства: любовь к своему дому, простая человеческая доброта и то уютное тепло, что годами только крепчает.

