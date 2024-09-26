Школьники из Егорьевска представят свой проект на Всероссийском этапе конкурса «Школьный агростартап»

Егорьевские школьники разработали свой фиточай, который обеспечил им победу на региональном этапе конкурса «Школьный агростартап» Российского союза сельской молодежи. Далее они представят Московскую область уже на Всероссийском этапе конкурса.

Мероприятие насыщенно провели на базе егорьевской Гимназии №10.

Свои проекты продемонстрировали ребята из Егорьевска, Луховиц, Ступино, Домодедово и Рузы. В ходе презентаций, обсуждений с экспертами и промо-акций было представлено немало оригинальных работ. Например, участники осветили идею с созданием эко-отеля «Избушка на курьих ножках» с контактным зоопарком, нашли новые способы выращивания зелени и различных культур, разработали современные методы содержания пасек и так далее.

Отличились ребята из гимназии №10 села Раменки Егорьевского горокруга: они представили фиточай, выращенный в аптекарском огороде учреждения. При этом до мелочей продумали не только состав, но и подачу. Участники разливали чай в исторических костюмах, а на сцене показали интересную сценку, как Михаил Бардыгин пьет «Чай с историей» вместе с супругой. Примечательно и то, что на пакетиках продукта изображены достопримечательности Егорьевска.

Экспертный совет оказался в восторге от оригинальной подачи и идеи ребят, их допустили до участия на Всероссийском этапе конкурса. С таким подходом, у детей есть все шансы одержать победу со своим агростартапом.

В будущем создатели экологически чистого чая планируют передать секреты создания продукта младшим, а также усовершенствовать проект, создав под каждую достопримечательность Егорьевска свою неповторимую смесь из трав.

Отметим, оценки на Всероссийском конкурсе «Школьный агростартап» давали представители регионального и местного отделений, егорьевского отдела сельского хозяйства управления экономики, Комиссии по сельскому хозяйству регионального отделения «Опора России», Комитета областного парламента по бюджету, финансам и предпринимательской деятельности, а также предприниматели разного уровня.