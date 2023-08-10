Школьники из городского округа Химки стали призерами межрегионального чемпионата

Воспитанники школы «Лидер» и школы № 30 в городском округе Химки оказались среди призеров на межрегиональном этапе национального чемпионата «Профессионалы». В колледже им. Н.Н. Годовикова в столице им уже вручили награды.

Как напомнил глава муниципалитета Дмитрий Волошин, на межрегиональном этапе выступили семь школьников из городского округа Химки. Они еще осенью выбрали одну из 16 компетенций, а затем готовились к состязаниям.

«В результате - двое заняли призовые места и еще четверо вошли в пятерку лучших. Поздравляю ребят с первыми достижениями в профессии!» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Например, второе место в номинации «Производственная сборка изделий авиационной техники» занял Дмитрий Лобанов из школы «Лидер». Подготовила его наставник Юлия Карасева. На третьем месте в компетенции «Архитектура» оказалась ученица школы № 30 Агриппина Лавренова, которую подготовил педагог Александр Мещерин. Также школьники из Химок вошли в пятерку сильнейших еще по четырем компетенциям.

Директор школы «Лидер» Юлия Болотова подчеркнула, что ребята серьезно готовились к чемпионату.

«Мы, безусловно, гордимся и поддерживаем наших ребят, их тренеров и наставников! От всей души поздравляю наших чемпионов и желаю не останавливаться на достигнутом! Только вперед!» – сказала Юлия Болотова.

Кстати, недавно в городском округе Химки прошел региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». По итогам определили около ста победителей и призеров. Участники выбирали одно из 16 направлений, среди которых дизайн, живопись, фармацевтика, 3D-моделирование, IT и так далее. Своим мастерством с ребятами делились эксперты каждой из отраслей. Курировали конкурс сотрудники НПО им. Лавочкина, МКБ «Искра» и других организаций различных сфер.

Чемпионат «Профессионалы» проходит при поддержке Министерства Просвещения РФ во всех регионах России. В программу входит 248 профессий, участники соревнуюсь в тех направлениях, которые наиболее актуальны именно для их территорий. Кроме непосредственно соревнований в программу чемпионата входит обширная деловая, культурная программа и мероприятия по профориентации.