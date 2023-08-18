Школьники из Химок посетили форум «Армия-2023»

Химкинская молодежь посетила международный военно-технический форум «Армия-2023». Экскурсию провели при поддержке муниципальной администрации для воспитанников военно-патриотического объединения «СОВА» и активистов регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой гвардии».

В ходе поездки ребята посетили главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», ознакомились с экспонатами. В их числе были представлены и разработки из Химок. К примеру, Научный центр имени С. А. Лавочкина представил макет автоматической станции «Луна-25» для исследования лунного грунта. Ранее аппарат успешно запустили с космодрома «Восточный».