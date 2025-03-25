Школьники из Химок вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по астрономии

Ученики Аэрокосмического лицея Химок Максим Мурзин и Александр Даньшин стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, которая завершилась накануне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В ведомстве уточнили, что они получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады, а также денежные призы. Кроме того, школьники смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

В общей сложности в финале олимпиады приняли участие более 300 учеников из 52 российских регионов. Среди них также оказались Никита Кузнецов из Аэрокосмического лицея и Мария Агулова из Химкинского лицея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.