Школьники из Химок вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по астрономии
Ученики из Химок стали призерами Всероссийской олимпиады школьников
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Ученики Аэрокосмического лицея Химок Максим Мурзин и Александр Даньшин стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, которая завершилась накануне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В ведомстве уточнили, что они получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады, а также денежные призы. Кроме того, школьники смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.
В общей сложности в финале олимпиады приняли участие более 300 учеников из 52 российских регионов. Среди них также оказались Никита Кузнецов из Аэрокосмического лицея и Мария Агулова из Химкинского лицея.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.