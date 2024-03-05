Школьники из Каширы посетили мастер-класс актера театра и кино Назарова

В рамках федерального проекта «Разработка технологии преодоления рисков подросткового возраста: школьный театр, основанный на ролевом экспериментировании» вот уже второй год подряд в школе №4 в Кашире-2 проходят различные тренинги.

Научные сотрудники Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ при поддержке Министерства образования Московской области способствуют реализации проекта.

«Учитывая успехи предыдущего проекта, в этом году мы взяли две параллели. Это 7-ые и 8-ые классы. В них мы разбираем подростковое поведение на каком-то литературном материале. В 7-ых классах на материалах Чехова, Платонова, Андреева и Зощенко. Но восьмым классам досталась более сложная задача — это документальный театр на основе материалов ВОВ. Результатом проекта будет спектакль с восьмыми классами, который будет посвящён героическому подвигу жителей Каширы в Великую Отечественную войну», — рассказала научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства Татьяна Поскакалова.

Школьники совсем недавно начали готовиться к театральному дебюту, но уже видны результаты. Кроме того, информативные занятия поднимают настроение учащимся 7-8 классов. Первые уроки провел актер театра и кино Алексей Назаров. Ребята научились двигаться в большой группе и общаться друг с другом. Тренинговые занятия в первую очередь направлены на внутреннее раскрепощение.

«Наши занятия разделены на две части. Первая часть — это чисто тренинги, которые ответственны за круги внимания, за воображение и фантазию. А дальше, во второй части, мы переходим непосредственно к этюдной форме тренингов. Чтобы прийти уже к постановке. Мы не будем называть это громко «спектаклем». Просто небольшой зарисовкой театральной», — отметил Алексей Назаров.

Актер отметил, что тренинги помогают школьникам социализироваться. Ребятам важно строить межличностные отношения, которые будут отличаться искренностью и адекватностью. Приоритетным для каждого подростка остается умение воспринимать себя и самовыражаться в обществе. Иногда ребятам самим сложно понять свои ощущения. Занятия по актерскому мастерству помогают понять себя, чтобы лояльно, без агрессии, выразить окружающим мысли и чувства.