Школьники из Каширы взяли награды на фестивале ГТО

Церемонию награждения провели 15 апреля в стенах каширской средней школы №4. На утренней торжественной линейке в актовом зале присутствовали сборные команды учреждения, участвовавшие в фестивале по ГТО. Награды вручали среди школьников, занявших второе место среди команд четвероклассников и III место в Спартакиаде допризывной молодежи среди команд 10-11 классов школ округа.

Грамоты администрации Каширы за отличные результаты команд получили их капитаны. Отдельно выдали грамоты и медали участникам за личные достижения на мероприятии.

Так, среди четвертых классов к награде за 2 место приставили Елизавету Галимову. Среди допризывной молодежи награды вручили Ярославу Кондрашову за 1 место в потягивании. Никита Кадошников отличился в стрельбе из пневматической винтовки (3 место). Алексей Винокуров показал достойные результаты в аналогичной дисциплине и подтягивании.

Грамоты и медали ребятам вручал Николай Гайворонский, начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева. Школьников поздравили с достойным выступлением и пожелали успехов во всех начинаниях.