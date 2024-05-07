Школьники из Клина торжественно вступили в ряды «Юнармии»

В Клину у стелы «Город воинской доблести» прошла торжественная церемония посвящения клинских школьников в ряды юнармейцев.

В клинское отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» входит около 600 школьников. Во время очередной торжественной церемонии посвящения значок участника всероссийского движения получили еще 30 юных горожан.

Представители «Юнармии» по всей России активно помогают окружающим. Клинские ребята также интересуются жизнью округа и делают все, что в их силах, для его процветания. Школьники присутствуют на всех знаковых городских мероприятиях и участвуют в военно-патриотических слетах, занимаются волонтерством и оказывают адресную помощь.

Посвящение в «Юнармию» прошло масштабно. Юнармейцы дали торжественную клятву вступления в ряды общественного движения. У стелы «Город воинской доблести» собрались горожане, носящие звание «дети войны». Они с гордостью наблюдали за стремлением молодого поколения быть ответственными и патриотически-настроенными. В завершение мероприятия к памятному мемориалу возложили цветы.