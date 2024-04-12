Школьники из Котельников встретились с героем России и известным космонавтом Романом Романенко

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин поздравил земляков с Днем космонавтики, а также рассказал, как прошла встреча школьников с Романом Юрьевичем Романенко — космонавтом, потомком известного летчика, героем России и полковником ВС РФ.

Роман Юрьевич является сыном известного космонавта Юрия Романенко. Он пошел по стопам знаменитого отца и добился немалых успехов. За свою карьеру Романенко-младший бывал в открытом космосе, участвовал в экспедициях, успешно выполнял различные профессиональные миссии. Например, был летчик в 187-дневной миссии по проведению 20-й экспедиции ВКС, вел технические и исследовательские работы в роли командира экипажа на станции свыше 145 суток. Кроме того, он 6,5 часа провел в открытом космосе во время монтажных работ.

Профессия принесла Роману Романенко множество наград. Среди них есть медаль «Золотая Звезда» Героя РФ, Орден «За заслуги перед Отечеством» и медаль «За заслуги в освоении космоса». Также космонавт удостоился знака отличия ВВС «За заслуги». И это далеко не все награды астронавта.

Роман Романенко посетил школьников в Котельниках. Ребята оказались очень любознательными, а космонавт охотно отвечал на их вопросы. Звучали истории про жизнь в космосе, про тоску по Родине и семье вдали, про настоящее ощущение невесомости и многое другое. Летчик также рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

«Понаблюдав за увлеченными разговором школьниками, теперь твердо уверен, беседа с Героем России Романом Романенко воодушевила нашу молодежь на великие дела и космические свершения!», - заключил глава округа Сергей Жигалкин.

Напомним, 12 апреля вся Россия отмечает День космонавтики. Чтят память великого космонавта Юрия Гагарина, который первым в мире совершил орбитальный полет в околоземном космическом пространстве именно в эту дату. 108 минут полета принесли летчику мировую славу, а стране - триумф отечественной науки. Профессия космонавта стала еще популярнее, и остается актуальной сейчас.