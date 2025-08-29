Школьники из округа Клин попробуют новые блюда в столовых

Новое меню для образовательных учреждений разработало и одобрило Министерство сельского хозяйства, а реализацией изменений в Клине занимается «Комбинат школьного питания».



Учеников 1-4 классов, а также детей из малообеспеченных семей, как и в прошлом году, будут обеспечивать бесплатным питанием. Завтрак 1 сентября включает блины с возможностью выбора между сгущенным молоком или ягодным соусом, полутвердый сыр, какао на молоке, хлеб и фрукты. Для тех, кто захочет перекусить, в буфете будут доступны булочки и пирожки. Это, пожалуй, единственное, что осталось прежним – все остальное в школьном меню претерпело значительные изменения.



Круассаны поставщик доставит непосредственно в школы. На производстве будут готовить основные блюда: супы, гарниры, рубленый шницель из курицы, рыбные котлеты, а также какао, кисели и компот. Ежедневная калорийность рациона «завтрак – обед» или «обед – полдник» для школьников должна колебаться от 1400 до 1800 килокалорий.

«Каждое меню на определенный день разрабатывается и готовится на производстве в каждой школе. У нас сформирован полный штат, включая опытных поваров и их помощников», - сообщила директор ООО «Комбинат школьного питания» Наталья Молькова.

В этом году ученикам предложат необычную новинку – овощной конструктор, включающий нарезанные помидоры, огурцы, пекинскую капусту и растительное масло для заправки. Соль на столах школьников не будет присутствовать. Картофель, свекла и морковь будут доставлены из Дмитрова. Все продукты – исключительно высокого качества, а пельмени имеют специальную маркировку «Для детей».



Заведующая производством гимназии имени Владимира Танеева Лидия Чурганова отметила:

«Каждый день – фрукты. Обилие свежих овощей. Вместо традиционного гуляша – «мясо по-мексикански», где также присутствуют овощи, помидоры и болгарский перец. Я считаю, это замечательное меню, и дети должны быть довольны!»

На производственных площадках все готово к началу учебного года. Команда профессионалов настроена на работу. Поварам предстоит ежедневно обеспечивать питанием около 9 тысяч человек. Потребуется убедить большинство учеников в том, что школьное питание вкусное и сбалансированное, соответствующее потребностям растущего организма. И, конечно же, контроль качества питания останется приоритетным. Специалисты Управления образования будут проводить ежедневные проверки, а родители смогут принять участие в «родительском контроле», предварительно зарегистрировавшись на дегустацию.