В преддверии Дня защитника Отечества стены красногорской школы № 15 стали площадкой для уникального творческого союза. 18 февраля здесь прошел не просто урок рукоделия, а настоящая встреча поколений, где современные школьники выступили в роли наставников для членов местного Совета ветеранов.

Под руководством активистов представители мудрого поколения осваивали технику создания символичных брошей, объединивших в себе триколор, георгиевскую ленту и фигурку голубя мира. Юные организаторы дополнили творческий процесс праздничным концертом, превратив обычный будний день в калейдоскоп эмоций и стихов.

Атмосфера мероприятия оказалась настолько душевной, что превзошла ожидания самих гостей. Заместитель председателя Совета ветеранов городского округа Красногорск Софья Головина подчеркнула, что в их деятельности самым ценным остается именно живой диалог с молодежью. По ее словам, ветераны не ожидали столь теплого приема с поэтическими номерами и музыкальной программой. Она также отметила, что совместное изготовление брошек станет для участников ярким воспоминанием, которое надолго останется в памяти.

Высокий уровень организации праздника стал логичным продолжением успехов учебного заведения в общественной сфере. Многие ученики «Пятнашки» давно интегрированы в ключевые патриотические и молодежные структуры региона. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Грета Саркисова напомнила, что в минувшем году школа закрепила за собой статус лидера, став победителем конкурса первичных отделений «Движения первых». Педагог добавила, что учреждение не планирует сбавлять темпы и продолжает активное участие в «Лиге первых». По ее мнению, школьные активисты — это настоящие трудяги с горящими глазами, чье желание помогать и быть сопричастными общему делу является абсолютно искренним.

Финальным аккордом встречи стало чаепитие, которое органично вплело в канву патриотического мероприятия народные традиции. За столом с блинами и горячим чаем участники обсудили результаты совместного творчества и отметили наступление Масленичной недели. Такое неформальное завершение дня позволило закрепить связь между юными волонтерами и ветеранами, доказав, что для общего языка и взаимного уважения возраст не является преградой.