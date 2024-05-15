Школьники из Подмосковья и Донбасса собрались в Балашихе на «Зарнице»

«Зарница» — одна из самых известных игр из советского времени, которая не теряет актуальности и сейчас. Это не только развлечение, но и состязание, цель которого — обучение детей навыкам начальной военно-спортивной подготовки. Недавно в Балашихе провели эту игру, собрав 18 команд из новых территорий страны, округа и всего Подмосковья.

Участникам давали разные задания на реакцию, физическую подготовку и смекалку. Дети разбирали и собирали на перегонки автомат Калашникова, демонстрировали, как правильно надевать противогазы и общевойсковый защитный комплект. Команды участвовали в забегах, преодолевая полосы препятствий. Проверили учеников на навыки ГТО и умение строевой подготовки. Также в руки юных игроков дали управление дронами, которые нужно было направлять быстро и точно. Одним из самых интересных заданий стала игра в зоне лазертага и практическая стрельба в зоне пилотирования коптеров.

«Управление дронами – это немаловажное умение в наше время. Нам дали 7 минут на тренировку, а потом мы соревновались. Я взлетел, пролетел барьер и посадил дрон на квадрат. У меня все получилось без штрафного балла. Сегодня это был первый опыт для нас. Мы показали достойный результат», — рассказал командир взвода кадетских классов школы №4 микрорайона Керамик Даниил Никитин.

Участники также сплели обереги и написали письма в поддержку участников СВО.

Все команды достойно показали себя и за старания были награждены дипломами, кубками и медалями. Традиционно мероприятие завершили, сводив участников «Зарницы» на выставку оружия и техники. После столь длинного и активного дня юных игроков покормили солдатской кашей, а также напоили чаем в полевой кухне.

Напомним, в Балашихе военно-патриотическая игра проводится ежегодно при поддержке ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского и администрации округа. Благодаря этому мероприятию школьники получают возможность подготовиться перед региональному этапу игры «Зарница 2.0». На нее отправится и сборная из Балашихи, которая поборется за звание лучшей команды.