Школьники из подмосковной Каширы посетили Международную выставку-форум «Россия»

Администрация Каширы организовала выезд активистов из «Движения Первых» на ВДНХ, где проходит Международная выставка-форум «Россия».

Как отметили сопровождающие группу педагоги, на многих площадках выставки проходят всевозможные флешмобы, конкурсы, концерты, работают интерактивные зоны. Юные каширяне активно провели день, участвовали во многих игровых и образовательных программах. Ни один заданный вопрос менеджерам и лекторам выставки не остался без развернутого ответа. Домой все вернулись в отличном настроении.

Напомним, участниками выставки-форума являются крупнейшие корпорации, как из России, так и из-за рубежа.