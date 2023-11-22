Школьники из подмосковной Шатуры получили посылку от бойцов СВО

Члены Молодежного совета при главе городского округа Шатура получили посылку и видеообращение от участников специальной военной операции.

Школьники регулярно высылают в зону боевых действий собственноручно изготовленные блиндажные свечи, письма. В ответ они получили посылку и видеообращение от бойцов специального подразделения, которые выполняют сложные задачи на передовой.

Военнослужащие записали небольшой сюжет, в котором выразили большую благодарность за поддержку. В посылке оказались письма и Знамя Победы с автографами, которое займет место на видном месте в помещении Молодежного совета.