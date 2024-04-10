Школьники из Серпухова прикоснулись к истории на выставке «Медицина и стрелковое оружие РККА»

Выставка для юных и любознательных прошла в школе № 5 в Серпухове. Дети узнали много нового благодаря отделению Военно-исторического общества. Школьники смогли воочию увидеть подлинное оружие, которым пользовались советские и немецкие солдаты, а также медицинские приспособления.

Выставку «Медицина и стрелковое оружие РККА» провели в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Юным слушателям рассказали, какое вооружение было у военных времен Великой отечественной войны. Школьники смогли детально рассмотреть и подробнее узнать о разных видах оружия: винтовках, пулеметах, автоматах, пистолетах, пушках и многом другом. При этом представленные экспозиции являются подлинными. Такую богатую коллекцию помогли собрать поисковые отряды, организации и неравнодушные жители. Многое отреставрировали и привели в порядок для демонстрации поколениям.

Первая часть выставки включала в себя информацию о фронте, вторую посвятили тылу и показали большое количество медицинских инструментов.

Представители серпуховского отделения военно-исторического общества передали часть предметов в школьный музей, чтобы учащиеся могли в любое время рассматривать экспонаты.

Напомним, что именно в Серпуховской школе № 5 осенью 1941 года был открыт госпиталь и донорский центр. Благодаря работе врачей удалось спасти множество жизней. Трудились не покладая рук санитарки и старшеклассницы, даже во время артобстрелов и налетов. Кроме того, на территории учреждения есть памятник генерал-лейтенанту Ивану Захаркину. Его чтят как командира 49-й армии, который помог остановить фашистов на подходе к Серпухову.