Школьники из Волоколамска написали письма бойцам, находящимся в зоне СВО

Сотрудники Волоколамского лесничества провели урок в школе, на котором дети написали письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза.

Отмечается, что в канун Нового года ребятам особенно хотелось передать искорки сердечного тепла защитникам, у которых не будет возможности встретить этот праздник за семейным уютным столом. Свои пожелания и веру в добро они вложили в очень искренние строки.

«У детей возникла внутренняя потребность нарисовать рисунок, написать письмо нашим воинам, чтобы придать им сил и укрепить веру в победу. Надеемся, эти послания согреют добром своих адресатов», — рассказал председатель ведомства Олег Баженов.

Письма, которые написали ребята и девчонки, через профсоюзную организацию лесного хозяйства будут переданы в Общероссийское общественное движение «Ветераны России».