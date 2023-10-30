Школьники Каширы посетили предприятие по производству гофрокартона

Учащиеся школ городского округа Кашира побывали с экскурсией на предприятии по производству упаковки из гофрированного картона ПАО «Гофрон».

Школьникам рассказали и показали, как производят картонные коробки, а также познакомили с видами картона, который изготавливает завод.

Экскурсии на предприятие направлены на раннюю профориентацию школьников в рамках проекта «Профминимум».

Отметим, что ПАО «Гофрон» является одним из крупнейших в Центральном регионе России предприятий по производству упаковки из гофрированного картона. На предприятии трудится более 500 человек. Объем производства составляет свыше 140 миллионов квадратных метров изделий в год.