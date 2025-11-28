Школьники Каширы присоединились к флешмобу, приуроченному ко Дню матери

В подмосковной Кашире на базе местного молодежного центра состоялся трогательный флешмоб «Поблагодари маму!», приуроченный ко Дню матери. Участниками творческой акции стали ребята и подростки, которые через искусство смогли передать своим родителям самые теплые чувства.

В рамках мероприятия дети с большим энтузиазмом разрисовывали и подписывали бумажные сердца, адресуя мамам искренние слова признательности. Юные участники фантазировали, создавали красочные рисунки и делились своими эмоциями, формируя в зале особую, сердечную атмосферу. По словам организаторов, этот процесс не только позволил проявить креативность, но и способствовал укреплению эмоциональных связей внутри семьи.

Организаторы призывают всех жителей Московской области поддержать душевный почин и не забывать поздравлять своих мам. Такой творческий жест, даже самый скромный, по их мнению, является прекрасным способом выразить любовь и доставить огромную радость.