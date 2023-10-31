Школьники Каширы стали участниками интеллектуальной программы «Мы — грамотеи!»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
Ученики школы № 7 городского округа Кашира приняли участие в интеллектуально-развлекательной программе «Мы — грамотеи!» на канале Культура. Ребята защищали честь школы в соревновании на знание русского языка, рассказали в администрации муниципалитета.
Школьники выполняли оригинальные задания на самые разные темы, включая орфографию, лексику, орфоэпию и историю русского языка.
«Мы гордимся нашими ребятами за их усердие! Желаем им дальнейших успехов!», — добавили в пресс-службе администрации округа.
С результатами игры можно ознакомиться по ссылке https://smotrim.ru/video/2698795.