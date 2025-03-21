Школьники Клина первыми оценили новинки российской анимации

Акция проходит в России в 13-ый раз. Юным клинчанам сначала предложили посмотреть новые короткометражные мультфильмы. Ребята познакомились с девятью премьерами.

После школьникам предложили проголосить. Правила были предельно простыми — предлагалось отдать голос за тот мультфильм, который понравился больше остальных. Так сформировался рейтинг лидеров зрительских симпатий. Чаще всего школьники голосовали за мультфильмы «Оковы» и «Песня о собаке». Причем второй ленте не хватило для первого места всего два голоса.

Победная работа «Оковы» создана по мотивам одноименного произведения Сергея Есенина.

«Мне больше всего понравился мультфильм «песнь о собаке», потому что я очень люблю животных. Да, мне было жалко собаку, но очень понравилось»; «Мне понравился больше мультфильм «оковы». Он больше такой философский. Над ним можно поразмышлять»; «Для меня в лидерах оказался мультфильм «Жил был тигр» — очень добрый и веселый», — делились своими мнениями после просмотра дети.

Открытый показ также прошел в клубе села Воздвиженское и в культурно-досуговом центре г. Высоковск г.о. Клин.

В воскресенье, 23 марта, состоится торжественная церемония закрытия Российского международного фестиваля Анимационного кино. На мероприятии объявят итоги всероссийского голосования и назовут имя победителя.