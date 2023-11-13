Школьники Коломны могут выиграть оплату обучения в вузе на олимпиаде «ТМХ-Старт»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Коломна]
Руководство Коломенского завода, представители филиала Московского политеха и управления образования администрации округа договорились о проведении олимпиады «ТМХ-Старт» в школах муниципалитета.
Как сказал гендиректор Коломенского завода Игорь Щедров, подобное сотрудничество выгодно как работодателю, так и вузу-партнеру. Так, студенты будут ориентированы на профессиональную реализацию, а завод получит квалифицированные кадры, которые еще в школьные годы зарекомендовали себя перспективными специалистами.
Участникам олимпиады предстоит создать научный проект и представить его на внутришкольном конкурсе. В финал пройдут лучшие ученики, которые выступят уже на площадках партнеров программы.
Лучшие участники получат сертификаты на оплату обучения в коломенском филиале Московского политехнического университета по одному из двух направлений подготовки: «Энергетическое машиностроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Также после окончания высшего учебного заведения ребятам гарантировано устроят на работу по полученной специальности.