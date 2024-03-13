Школьники Красногорска демонстрируют таланты в рамках недели добрых дел: плетут сети, пекут блины, разукрашивают пряники
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
11 марта в образовательных учреждениях муниципалитета стартовала акция «Неделя добрых дел». Времени прошло совсем немного, а участники уже активно проявляют свои таланты.
В рамках акции школьники помогают участникам специальной операции. Ребята плетут маскировочные сети, чтобы защитить военных СВО. Чтобы напомнить о доме и согреть душу, пишут письма с добрыми пожеланиями. Также школьникам предложено испечь блины и принять участие в мастер-классе по росписи пряников. Вкусные и красивые изделия передадут соотечественникам на передовую.
«Это инициатива пришла от подмосковных волонтеров и школьников еще в 2022 году. С тех пор мы каждый год объединяемся вместе, чтобы поддержать тех, кому это особенно необходимо: участников СВО и наше старшее поколение. Приглашаю всех присоединиться к добрым делам!» — подчеркнул Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях.
Акция «Неделя добрых дел» в очередной раз продемонстрировала, какие талантливые и отзывчивые ребята проживают в Красногорске. Так, ученики кадетского класса 8-А и ребята из 5-Б школы №19 подготовили для участников СВО письма с красивыми рисунками и пожеланиями победы.
Третьеклассники из школы №14 подготовили оригинальные сладкие подарки. Они нанесли пищевыми красками на имбирные пряники атрибуты весны. Некоторые изделия получились патриотичными. Ребята изобразили на них флаг Российской Федерации. Каждый проявил фантазию.
«Я разукрашиваю пряник для своего дяди Жени, который защищает нашу страну. Хочу, чтобы он поскорее вернулся домой с победой!» — отметила ученица 3-Э класса Софья.