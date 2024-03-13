Школьники Красногорска демонстрируют таланты в рамках недели добрых дел: плетут сети, пекут блины, разукрашивают пряники

11 марта в образовательных учреждениях муниципалитета стартовала акция «Неделя добрых дел». Времени прошло совсем немного, а участники уже активно проявляют свои таланты.

В рамках акции школьники помогают участникам специальной операции. Ребята плетут маскировочные сети, чтобы защитить военных СВО. Чтобы напомнить о доме и согреть душу, пишут письма с добрыми пожеланиями. Также школьникам предложено испечь блины и принять участие в мастер-классе по росписи пряников. Вкусные и красивые изделия передадут соотечественникам на передовую.

«Это инициатива пришла от подмосковных волонтеров и школьников еще в 2022 году. С тех пор мы каждый год объединяемся вместе, чтобы поддержать тех, кому это особенно необходимо: участников СВО и наше старшее поколение. Приглашаю всех присоединиться к добрым делам!» — подчеркнул Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях.

Акция «Неделя добрых дел» в очередной раз продемонстрировала, какие талантливые и отзывчивые ребята проживают в Красногорске. Так, ученики кадетского класса 8-А и ребята из 5-Б школы №19 подготовили для участников СВО письма с красивыми рисунками и пожеланиями победы.

Третьеклассники из школы №14 подготовили оригинальные сладкие подарки. Они нанесли пищевыми красками на имбирные пряники атрибуты весны. Некоторые изделия получились патриотичными. Ребята изобразили на них флаг Российской Федерации. Каждый проявил фантазию.