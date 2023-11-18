Школьники Лабытнанги и Волновахи за 9 месяцев выпустят 50 серий мультфильма

Стало известно, что ямальские дети выпустят серию мультфильмов. Ее авторами станут школьники из Волновахи и Лабытнанги. Несмотря на большое расстояние между регионами, работа над созданием мультсериала ведется в онлайн-формате. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

К слову, творческий процесс сверстников уже начался – в студиях ведется съемка сцен, которые позже сложатся в настоящий мультсериал. Планируется, что за 9 месяцев школьники выпустят полсотни серий. В каждой из них будет подниматься та или иная тема, которых будет так же девять.

Как сообщает пресс-служба администрации Лабытнанги, дети не ограничены работой в мастерских. Для них проводятся встречи с писателями, мастер-классы, а также консультации психологов.

Напомним, ранее российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот». По словам одного из экспертов, он явно создавался не для детской аудитории. Так или иначе, данный мультфильм пользуется популярностью не только в России, но и во всем мире. Возможно, дети не зря отдают предпочтение этому мультипликационному сериалу.