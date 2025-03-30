Школьники лицея № 7 Химок выиграли на соревнованиях на симуляторе полетов

Команды школьников из Химок стали победителями и призёрами соревнований по управлению роботами «Полигон77.13». Состязания проходили в дистанционном формате под контролем Федерального центра беспилотных авиационных систем.

Ученикам предстояло стать операторами и навигаторами для дронов и роботов. Из своих классов они задавали программу устройствам и следили за выполнением команд.

Команды учеников решали логистические задачи, но соревнование проходило в условиях, напоминающих локальный конфликт. Устройства передвигались по специально подготовленной площадке в индустриальном парке «Руднево».

В то же время ученикам не возбранялось использовать электромагнитные устройства для блокировки систем управления беспилотными летательными аппаратами, чтобы создать помехи для противников.

В соревнованиях от городского округа Химки участвовали девять коллективов из лицеев № 7 и № 15, школ «Триумф» и «Флагман», № 14, а также гимназии № 23. Кроме того, были сформированы две сборные команды из разных учебных заведений.

В ходе состязаний представители Химок одержали победу над 13 командами из четырёх округов Московской области. Первое место заняла команда лицея № 7 имени Д. П. Уланова «Левитаторы». Серебряными и бронзовыми призерами стали команда «Высший пилотаж» из лицея № 15 и сборные школ Химок «5 дюймов».