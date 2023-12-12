Школьники Можайска написали письма бойцам СВО в рамках Всероссийской военно-патриотической акции
Фото: [пресс-служба администрации г.о Можайск]
Ученики школы № 2 в Можайске поучаствовали во Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!». Дети написали военнослужащим России, которые сейчас воюют на фронте, письма. В них мальчики и девочки поблагодарили бойцов за их самоотверженность и защиту рубежей страны.
В ближайшее время эти детские письма доставят в зону специальной военной операции вместе с гуманитарным конвоем.
К слову, участник СВО Александр Князев рассказал, что именно такие детские послания и вдохновляют военных на Победу.
— «Когда мы находились на передовой, вместе с гуманитаркой нам передали коробку, в которой были письма. Начав вчитываться в слова детей, чувствовали частичку дома, чего-то родного», — поделился Александр.