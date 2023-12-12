Школьники Можайска написали письма бойцам СВО в рамках Всероссийской военно-патриотической акции

Ученики школы № 2 в Можайске поучаствовали во Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!». Дети написали военнослужащим России, которые сейчас воюют на фронте, письма. В них мальчики и девочки поблагодарили бойцов за их самоотверженность и защиту рубежей страны.