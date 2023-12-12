Школьники Наро-Фоминска отправляют бойцам СВО подарки к Новому году

«Сладкое к чаю — это всегда хорошо! Это напоминает о доме. А имбирное печенье — самое рождественское угощение, без него никак!», — отметила директор образовательного учреждения Светлана Автушко.

Также была собрана отдельная коробочка с открытками, их сделали младшеклассники. И подписал свою открытку каждый автор тоже сам. Иногда с ошибками, но от чистого сердца.

«Ребята, спасибо! Вы знаете, как мы благодарны вам за искренность: бывает так, что открываешь письмо, открытку или рисунок, и на душе становится теплее. Нам важно знать, что нас ждут, про нас не забывают», — Никита не раз был в зоне спецоперации.

Социальный педагог школы Елена Бордунова вместе со своим восьмым кадетским классом постоянно собирает помощь. Примечательно, что родители и дети не просто активно принимают участие, зачастую они сами инициируют сбор помощи. Все посылки переданы в часть — на днях они отправятся в боевое подразделение, чтобы порадовать бойцов.