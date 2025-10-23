Школьники нашли почти 750 тысяч рублей на скамейке и сдали в полицию

В Нижневартовске девятилетние школьники продемонстрировали пример исключительной порядочности, обнаружив и добровольно сдав в правоохранительные органы крупную денежную сумму. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Во время игры у дома на улице Жуковского Александр и его друг Миша нашли на уличной скамейке сверток, в котором (при проверке в отделе полиции) оказалось 746 тысяч рублей. Подростки не поддались искушению оставить находку себе, а сразу передали ее сотрудникам МВД для поиска законного владельца.

Полицейские подтвердили подлинность банкнот и отметили редко встречающуюся гражданскую позицию у детей такого возраста. По предварительной информации, владелец денег еще не обратился с официальным заявлением о пропаже.

Представители МВД публично поблагодарили родителей мальчиков за воспитание в них высоких моральных качеств, подчеркнув, что подобные случаи становятся важным социальным примером для всего общества.

Ранее сообщалось, что ветеран из Подмосковья за свои деньги устанавливает памятник героям ВОВ.